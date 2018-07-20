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    Türkiye-Hollanda

    Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşiyor: Karşılıklı büyükelçi atanacak

    © AFP 2018 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık. Ayrıca, ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok'u ülkemize davet ettim" dedi.

    Türkiye ve Hollanda'nın karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

    Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok
    © REUTERS / Michael Kooren
    Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum
    Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık. Bu çerçevede ilk adım olarak, ortak bir açıklama yapma kararı aldık. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık. Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok'u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi söz konusudur."

    'YOL HARİTASI BELİRLENECEK'

    Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

    Türkiye-Hollanda
    © AFP 2018 / YASIN AKGUL
    Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini resmen çekti
    Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

    Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

    Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

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    Etiketler:
    Stef Blok, Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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