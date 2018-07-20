OHAL sonrası düzenlemeler komisyondan geçti

TBMM Adalet Komisyonu, iki günlük mesaisi sonucu AK Parti'nin OHAL'de geçerli bazı tedbir ve uygulamaların 3 yıl daha devamını sağlayacak yasa teklifini bazı değişikliklerle kabul etti.
Ayrıntılar geliyor.
OHAL'in kaldırılmasının ardından terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Adalet Komisyonu, iki günlük mesaisi sonucu AK Parti'nin OHAL'de geçerli bazı tedbir ve uygulamaların 3 yıl daha devamını sağlayacak yasa teklifini bazı değişikliklerle kabul etti.
Ayrıntılar geliyor.
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