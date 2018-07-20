AK Parti'den 'Kışlaya girmeden bedelli' açıklaması

AK Partili Muş, Ağustos celbi için başvuru yapan vatandaşların bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabileceklerini söyledi.

Muş, "Ağustos celbiyle alakalı; eğer evraklarını alıp, kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecek. Kışladan ayağını içeri atmayanlar, bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ ALINABİLİR

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Hürriyet'in aktardığı habere göre Muş, 28 günlük temel eğitimle ilgili şunları söyledi:

"28 günlük temel eğitimin nasıl olacağını Milli Savunma Bakanlığı'na bırakmış durumdayız. Belli celpler açılacaktır, belli planlamalar yapılacaktır. Bu planlamaya göre celpler açılacaktır. Burada öğrencilerin talepleri alınabilir ve silahlı kuvvetler bu talepleri planlamasına dahil edip öğrencilerin de mağdur olmayacağı bir yol bulunmaya çalışılabilir. Onlar da hassasiyeti gözeterek planlama yapacaklardır. Nihayetinde maksat burada bir sorunu çözmek. Ümit ederim bütün talepleri karşılanır."

Muş, "Burada geçmiş dönemlerde kısa dönemlerle alakalı verilen bir temel askerlik eğitimi söz konusu. Hem savunma anlamında hem teorik eğitim verilmesi söz konusu. İhtiyaçların belirlenmesi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. Ama 1999'daki ders programında hem askeri eğitim hem teorik eğitim verildi. Bakanlık belirleyecektir" dedi.