CHP'li Erkek'ten 'kurultay' açıklaması: Bize noterden gelen bir talep yok

Kendilerinin örgütlerle yürüttüğü çalışmaların, il, ilçe başkanlarıyla, delegelerle yürüttükleri çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğunu gördüklerini belirten Erkek, "Önümüzde yerel seçimler olarak, yerel seçimlere bir olarak, iri olarak, diri olarak hazırlanmalıyız" ifadesini kullandı.

Erkek, düzenlediği basın toplantısında sözlerine şöyle devam etti:

© AA / Güven Yılmaz CHP'li Aksünger: Kurultay için imza verenlere ciddi baskı var

"Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tüm partililerimizin, örgütlerimizin, delegelerimizin büyük bir sorumlulukla, duyarlılıkla hareket etmesi gerekiyor. Zaten bu sorumluluk ve duyarlılık bizim örgütlerimizde var. CHP bir örgüt partisidir. Olağanüstü kurultay sürecinde imza tartışmalarının bir yarış haline getirilip, sosyal medyada, basında gündeme getirilmesini de çok doğru bulmadığımızı da açıkça ifade etmek istiyorum. Bizim genel merkez olarak tüm il ve ilçe örgütlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Genel merkezimize bugüne kadar noterden ulaşmış herhangi bir olağanüstü kurultay talebi yok. Talep edenlerin ulaştırdığı herhangi başvuru yok. Onun için bu tartışmaları biz kendi içimizde tüzüğümüze uygun bir şekilde sürdürmeliyiz. Sosyal medyada, basında parti içi tartışmaları gündemde tutmamalıyız. Çünkü ülkemizin çok önemli sorunları var. Bunlarla ilgili mücadelemizi çok daha önemli görüyoruz. Tek hedefimiz yerel seçimlerde hep birlikte çalışarak başarılı olmaktır."