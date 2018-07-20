Dolmabahçe'de yol çöktü

Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Vodafone Park stadının önünden geçen yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İBB: ASFALT ALTINDAKİ DEFORMASYONDAN DOLAYI OLDU

Yaşanan olay ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamada, "Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde İnönü stadı ön tarafında meydana gelen çökme ile ilgili olarak yapılan ilk tespitlerde asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılıyor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimali bulunmuyor. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yol kısa sürede trafiğe açılacak" denildi.