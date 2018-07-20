İstanbul’da gözaltına alınan eski Çeçen bürokratın kızı, IŞİD’den kaçmaya çalışıyormuş

Saratova, "Seda Dadurkayeva yalan vaatlerle IŞİD'e çekildi. Bu, ailesi için büyük bir trajediydi. Bu türden yüzlerce kadının hayatına yönelik yaptığımız gözlemlerden, IŞİD propagandacılarının kasıtlı olarak toplumda saygı sahibi veya herhangi görevlileri yakından bilen kişilerin çocuklarını hedef aldığını biliyoruz. Herkesin bildiği gibi Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova da sıradan bir ailenin kızı değildi" ifadelerini kullandı.
Seda Dadurkayeva'nın, deneyimli propagandacılar tarafından kandırılan binlerce güzel kızlardan biri olduğunu kaydeden Saratova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette o bir suç işledi ve yasalara uygun hesap vermeli ama toplumun görevi, bu yolu sapıtmış vatandaşlara normal mecraya dönmelerine yardımcı olmak, çünkü kimse bu tür şeylere karşı güven altında değil. Birçok kadın küçük çocuklara sahip ve fiziksel olarak terör eylemlerine katılamazdı".
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