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01:43 21 Temmuz 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması: Türkiye adına üzülüyorum

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da tren kazasının yaşandığı bölgede: Uyarılar dosyada kalmış
    CHP lideri Kılıçdaroğlu Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü Beylikdüzü'nde bulunan evinde ziyaret etti. Öz'e taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

    "OLAYI YAKINDAN İZLEYECEĞİMİZİ AİLEYE İLETTİK"

    Kemal Kılıçdaroğlu evden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çorlu'daki elim tren kazasında hayatını kaybeden ailenin bir kısmı Tekirdağ'daydım. Orada ziyaret etmiştim. Anne de burada ona da baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Olayın takip edilmesini istediler bizden. Gerek adli gerekse parlamentodaki süreç açısından bizim takip etmemizin önemli olduğunu ifade ettiler. Biz de olayı yakından izleyeceğimizi aileye ilettik" dedi.

    "TÜRKİYE ADINA ÜZÜLÜYORUM"

    Enis Berberoğlu
    © AA /
    Yargıtay'dan Berberoğlu davasının durdurulması talebine ret
    Kılıçdaroğlu Yargıtay'ın 16. yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmesi hakkında ise şunları aktardı:

    Enis Berberoğlu'nun kararı, Türkiye'de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar. Parlamentodaki görüşmelerde Anayasa Komisyonu Başkanı maddeyi hangi gerekçeyle düzenlediklerini gayet açık ve net şekilde dile getiriyor. Ama Yargıtay'ın ilgili dairesi, bir Yargıcı hariç tutuyorum, ilgili dairesi, 'ben parlamentoyu dinlemem. Parlamentonun çıkardığı yasayı da dinlemem. Anayasayı da dinlemem. Ben istediğimi yaparım' diye bir karar verdi. Bu Yargıtay'da adaletin olmadığını, Yargıtay'ın artık adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor. Gerçekten büyük bir acı. Ben bu acıyı yaşarken de Türkiye adına üzülüyorum. Nasıl oluyor da Türkiye'de adalet bu hale gelebiliyor? Nasıl oluyor da adalet siyasetin emrine girmiş oluyor? Eğer Yargıtay siyasetin emrine girmişse artık Yargıtay olmaktan çıkmıştır. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu mahkemenin verdiği yanlış karar, başka merciler tarafından düzeltilir. Yargıya olan güven yeniden inşa edilmiş olur.

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    Etiketler:
    CHP, Enis Berberoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ, Çorlu, Türkiye
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