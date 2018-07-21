5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda Adalet Bakanlığına 4, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarına üçer, Gençlik ve Spor Bakanlığına iki, Sağlık Bakanlığına ise bir bakan yardımcısı atandı.

Adalet, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Sağlık Bakanlıklarının bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirildi.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Muhammet Güven'in atanması uygun görüldü.

Söz konusu atamalar, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre:

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı

– Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı