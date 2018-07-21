Evrim’in annesi Dilek Atış, baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin serbest bırakıldı. Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusunun devam ettiği ifade edildi.
Yaylada komşuları ve akrabaları olan Ali Hin, dün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın ise gözaltında olduğunu söyledi.
Kayıp Evrim soruşturmasında anne ve baba gözaltında https://t.co/3210OxTJ3D pic.twitter.com/0woSMipeTw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2018
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