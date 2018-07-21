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21:54 21 Temmuz 2018
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    Mustafa Destici

    Destici'den bedelli önerisi: Gelir düzeyine göre olsun

    © AA / Çağlar Yanik
    Türkiye
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    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın" dedi.

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    Destici, taraftarı olduğu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Bolu'da Hacettepe ile oynadığı hazırlık maçını izledi.

    Maçın ardında gazetecilerin bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Destici, gelecek hafta TBMM'de görüşülecek bedelli askerlik düzenlemesi içinde yer alan 28 gün konusunun henüz açıklık kazanmadığını belirterek, "Tabii ki, teorik 28 günün içeriği nedir gerçekten onu hiç kimse anlayamadı. Ama ben 28 gün bilfiil, yani temel eğitimin alınması gerektiğinin doğru olduğu düşüncesindeyim. Mutlaka ama mutlaka bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri, silah tutmaları, o şanlı üniformayı giymeleri, Peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri ve o ruhu yakalamaları lazım" diye konuştu.

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    Destici, söz konusu düzenleme için üzerinde durulması gereken asıl meselenin 15 bin lira konusu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Öbür taraftan bu husus ile ilgili dile getireceğimiz bir şey de yaş 25, 15 bin lira meselesi. Tek bir rakam olmamalı. Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre olsun. Eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Siz, asgari ücretli ile Türkiye'nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun Mecliste teklif getirilirken ve görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım."

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı meslek kollarında çalışan insanlara ihtiyaç duyabileceğine de değinen Destici, silahlı kuvvetler tarafından belirlenen bazı meslek grubu üyelerinin bedelli yerine bizzat kısa dönem gibi 6 ay süreyle ihtiyaç olan yerlerde görevlendirilip, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençler arasında oluşacak yoğunluğun azaltılabileceğini savundu.

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    Etiketler:
    Bedelli askerlik, BBP, Mustafa Destici, Türkiye
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