Konya'da erozyon sahasında yangın

İhbar üzerine, Karaman Orman İşletme itfaiye ekipleri, Karapınar Belediyesi işçileri ve bir yangın helikopteri yangına müdahale etti.
Belediye hoparlöründen yapılan anonslarla da vatandaşlardan destek istendi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, erozyon bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın, uzun süren çalışmalar sonucu, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da çalışmaları yakından takip etti. Yangında, yaklaşık bin dekarlık tabii mera alanının zarar gördüğü, 2 bin civarında ağacın yandığı belirtildi.
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