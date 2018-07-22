Oktar'ın serveti dudak uçaklattı

Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyonun ardından polisin yaptığı incelemelere göre, Oktar'ın serveti 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar oraya çıktı.

Yeni Şafak gazetesinden Şahin Şen'in haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı.

İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar'ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar'ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı ileri sürüldü.

Oktar'a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar'ın Fethullah Gülen'le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Gülen ve Oktar'ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar'ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Aralarında Adnan Oktar'ın bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi serbest bırakılmıştı.