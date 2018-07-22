'LGS'de din dersinden muaf olana az puan' iddiası

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını çözmekle sorumlu öğrenciler, hiç din sorusu çözmese bile 50 soru üzerinden hesaplama yapıldığı için din dersinden muaf öğrencilerden fazla puan aldı.
Sınavda din sorularından muaf olmasına karşın hesaplama yöntemindeki değişiklik nedeniyle kızının mağdur olduğunu belirten Arus Berama, "Kızım gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı içinde. Kızım aynı sayıda doğru soru yanıtlayan ve dinden muaf olmayan arkadaşından 40 puan daha az puan aldı'' dedi.
BAKANLIK OLUMSUZ YANIT VERDİ
Yaşananlara karşı bakanlığa başvuran aileler ise olumsuz yanıtla karşılaştı. Yapılan görüşmelerde bakanlığın da sorunun farkında olduğunu belirten aileler, hesaplama yönteminin kılavuzla belirlendiği ve bu kapsamda artık bir şey yapılamayacağı yanıtını aldıklarını söyledi.
"Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na göre, yabancı dil ya da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf öğrencilerin puanı, öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlere verdiği yanıtlar göz önüne alınarak hesaplanıyor.
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