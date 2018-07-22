Gökçek'ten 'Safiye İnci özrü': 'ÖDTÜ'lü, normal yaşantısı da bu' diye paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin 'normal yaşantısı' diye başka bir kadının fotoğrafını Twitter'da paylaştı. Gökçek, fotoğrafın sahibi İstanbul Üniversitesi Tuğçe Maden tepki gösterince, tweet'i silip özür dilemek zorunda kaldı.

© REUTERS / Umit Bektas Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı

Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkındaki tweetlerinde sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı ‘Safiye İnci'nin başı açık gerçek hali' diyerek paylaşan Gökçek, İnci'nin esasında 'ODTÜ öğrencisi olduğunu' ileri sürdü.

Gökçek'in paylaştığı fotoğraftaki Tuğçe Maden ise "Melih Gökçek Bey, fotoğraftaki benim. Yani çarşaflı kızın açık hali değilim!? Lütfen böyle kaynağı belirsiz paylaşımları daha da yayarak insanları yanlış yönlendirmeyin! Hele ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini uzun süre yönetmiş birisiniz.." diye tepki gösterince, Gökçek de tweet'i silip özür diledi.

1️⃣SAFİYE İNCE DİYE BİR KADIN, ÇARŞAF GİYİP ANITKABİR DE ATATÜRK’E HAKARET EDİYOR…

CUMHURBAŞKANIMIZ İÇIN KULLANDIĞI TABİR “TAYYİP”…

HABERİ PİYASAYA SÜREN FETO U BİR HESAP⤵️ pic.twitter.com/ZIwtz4yJLD — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 21, 2018

​Gazete DuvaR'ın haberine göre, Gökçek dün gece attığı tweetlerde, Atatürk'e hakaret görüntülerini piyasaya sürenin FETÖ'cü bir hesap olduğunu söyleyerek, 'yeni neslin provokatörü' dediği Safiye İnci'nin polis olan amcası ile öğretmen olan yengesinin FETÖ'den ihraç edildiği iddialarına dikkat çekti. Ardından da, İnci'nin başı açık fotoğrafı olduğunu iddia ettiği kareyi paylaştı.

5️⃣AŞAĞIDA ÇARŞAFLI FOTO YANINDA SAFİYE’NİN AÇIK FOTOSU BÜTÜN TWİT ALEMİNDE YAYINLANMIŞTI.

BEN DE O HESAPLARDAN FOTOYU ALDIM.

ANCAK TUĞÇE MADEN AŞAĞIDAKİ TWİTİ ATMIŞ..

HATA ETTİK İSE ÖZÜR DİLEMEK GÖREVİMİZ…

ÖZÜR DİLERİM TUĞÇE HANIM.

TWİTİMİ SİLİYORUM… pic.twitter.com/tG5pjAqdpr — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 21, 2018

​Ancak Gökçek'in paylaştığı fotoğraftaki kişi Safiye İnci değil, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji öğrencisi Tuğçe Maden'di. Maden tepki gösterince, Gökçek de fotoğrafı silip özür dilemek zorunda kaldı.

6️⃣YA HAYRET EDİYORUM..

BİR PROVATÖR ATATÜRK’E HAKARET ETMİŞ.

SOSYAL MEDYA DA ONUN FOTOSU OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR BAYANIN FOTOSU DOLAŞIYOR.

BİZ DE BU FOTOLARI ALDIK KULLANDIK.

TUĞÇE MADEN “BU FOTOĞRAF BANA AİT,HATA YAPMAYIN”DEDİ.

BEN DE ÖZÜR DİLEDİM.

ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 22, 2018

​Tuğçe Maden ise, fotoğrafını paylaşan hesaplara tazminat davası açacağını belirtti.