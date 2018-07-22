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12:14 22 Temmuz 2018
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    Melih Gökçek

    Gökçek'ten 'Safiye İnci özrü': 'ÖDTÜ'lü, normal yaşantısı da bu' diye paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin 'normal yaşantısı' diye başka bir kadının fotoğrafını Twitter'da paylaştı. Gökçek, fotoğrafın sahibi İstanbul Üniversitesi Tuğçe Maden tepki gösterince, tweet'i silip özür dilemek zorunda kaldı.

    Ankara - Anıtkabir - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © REUTERS / Umit Bektas
    Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı
    Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkındaki tweetlerinde sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı ‘Safiye İnci'nin başı açık gerçek hali' diyerek paylaşan Gökçek, İnci'nin esasında 'ODTÜ öğrencisi olduğunu' ileri sürdü.

    Gökçek'in paylaştığı fotoğraftaki Tuğçe Maden ise "Melih Gökçek Bey, fotoğraftaki benim. Yani çarşaflı kızın açık hali değilim!? Lütfen böyle kaynağı belirsiz paylaşımları daha da yayarak insanları yanlış yönlendirmeyin! Hele ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini uzun süre yönetmiş birisiniz.." diye tepki gösterince, Gökçek de tweet'i silip özür diledi.

    ​Gazete DuvaR'ın haberine göre, Gökçek dün gece attığı tweetlerde, Atatürk'e hakaret görüntülerini piyasaya sürenin FETÖ'cü bir hesap olduğunu söyleyerek, 'yeni neslin provokatörü' dediği Safiye İnci'nin polis olan amcası ile öğretmen olan yengesinin FETÖ'den ihraç edildiği iddialarına dikkat çekti. Ardından da, İnci'nin başı açık fotoğrafı olduğunu iddia ettiği kareyi paylaştı.

    ​Ancak Gökçek'in paylaştığı fotoğraftaki kişi Safiye İnci değil, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji öğrencisi Tuğçe Maden'di. Maden tepki gösterince, Gökçek de fotoğrafı silip özür dilemek zorunda kaldı.

    ​Tuğçe Maden ise, fotoğrafını paylaşan hesaplara tazminat davası açacağını belirtti.

     

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    Etiketler:
    Atatürk, Melih Gökçek, Anıtkabir, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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