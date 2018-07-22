Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan yeni haftada, iki ülkeyi kapsayan bir Afrika ziyareti gerçekleştirecek.

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan: Yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

Erdoğan'ın 25 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek Afrika ziyaretinin ilk durağı Güney Afrika Cumhuriyeti olacak. Erdoğan, Johannesburg'da gerçekleştirilecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan 28 Temmuz'da da Zambiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Zambiya'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.