'Askeri casusluk' davası hakimine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

FETÖ'ye iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen İzmir'deki 'Askeri casusluk' davasının hakimlerinden olan ve yurt dışına sahte kimlikle çıkmak isterken yakalanan sanık İsmail Kurt hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen, hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanırken gözaltına alınan İsmail Kurt hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda İzmir'deki 'Askeri casusluk' davasının hakimlerinden olan İsmail Kurt hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, eski İstanbul hakimi İsmail Kurt'un 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, son olarak İstanbul hakimi olarak görev yapan sanık Kurt'un öncesinde İmranlı, Mazıdağı ve Orhaneli hakimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Tetkik Hakimliği ile İzmir Hakimliği yaptığı ve 16 Temmuz 2016'da HSK kararı ile görevden uzaklaştırıldığı ve 24 Ağustos 2016'da yine HSK kararıyla meslekten çıkarıldığı belirtildi.

HSK teftiş soruşturma bilgilerine yer verilen iddianamede, Kurt'un 'Askeri casusluk' davasında, müştekiler Ümit Topaloğlu, Emre Aslan, Oğuz Okuyucu, Merdin Kışkan, Ergün Özkan ile Engin Karatekin'in taleplerini hukuka aykırı şekilde reddettikleri, müştekiler İlter Halaç, Banu Yurdusev ile Erdal Özkan'ın haksız yere uzun süre tutuklu kalmasına sebep oldukları, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla tahkikatın devam ettiği bilgisine yer verildi.

Sanık eski hakim İsmail Kurt, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.