Atatürk'e hakaret eden İnci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından gözaltına alınan Safiye İnci, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anıtkabir ziyaretinde genç bir kadının Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesi #sosyalmedyadagündem oldu pic.twitter.com/SxiTxkhchO — Az Önce Oldu (@azonceoldu) July 21, 2018

​'ANITKABİR'E GELDİĞİM İÇİN UTANIYORUM'

Anıtkabir'de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaşan İnci, Anıtkabir'e zorla geldiğini ve aslında Atatürk'ü sevmeğini söyleyerek, "Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in b.ku bile olamaz" dedi.

Ankara Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahıs, 5186 sayılı yasaya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edilmiştir" denildi.