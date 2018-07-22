Suriyeli adama, çocuk gelin davasında beraat: Yasaları bilmiyor

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 4 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye gelen 13 yaşındaki Fatma C., geçen yıl 26 yaşındaki akrabası Abdulkerim J.'yle imam nikahıyla evlendirildi.
Hazırlanan iddianamede, adama 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', anneye ise bu iki suça iştirak etmekten ceza istendi. Kız çocuğu, iddianamede yer alan ifadesinde, Abdulkerim J.'yle kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyledi.
İddianamede çocuğun 15 yaşın altında olduğuna dikkat çekildi.
'SURİYE'DEKİ YASALARA GÖRE EVLENDİM'
Sanık anne Emanı B. ise "Korusun kollasın diye kızımın evlenmesine müsaade ettim. Suriye yasalarına göre 13 yaşını bitirmiş bir kız çocuğu evlenebilir. Yaptığımız Suriye mevzuatına göre bir evliliktir" diye konuştu.
'HATA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ'
Mahkeme, ilk duruşmada sanıkların beraatına karar verdi. Kararda, şöyle dendi: "Yabancı devlet vatandaşı olan sanıkların, suç tarihinde 13 yaşında olan mağdura yönelik fiillere dair TCK hükümlerine göre müsnet suçların kanuni tanımındaki mağdurun yaşından kaynaklı yasal unsurları bilmeden hareket ettiklerinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 30/1 maddesi uyarınca kasıtlarının bulunmadığının kabulü gerektiğinden TCK 30/4 maddesi hükmü doğrultusunda işlenen fiillerin haksız oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düşen sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi."
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