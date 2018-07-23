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03:37 23 Temmuz 2018
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    İYİ Partililerden 'Akşener Nöbeti'

    İYİ Partililerden 'Akşener Nöbeti'

    DHA
    Türkiye
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    Olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri evinin önünde oturma eylemi yaptı.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
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    Olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri evinin önünde oturma eylemi yaptı. Partililer, Akşener'in tekrar aday olması için çağrıda bulundu.

    İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde olağanüstü kongre kararı alınırken, mevcut Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Bu kararın üzerine İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önüne gelerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olması için oturma eylemi yaptı. Eyleme katılanlar evinin bulunduğu sokakta oturarak, Akşener'in gelmesini bekledi. Partililer sık sık "Milletin ablası bizi bırakma" şeklinde slogan attı.

    'ABLAMIZ KARARINI GERİ ALINCAYA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİZ'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Meral Akşener'den olağanüstü kongre açıklaması: Aday olmayacağım
    İlçe başkanları burada açıklamalarda bulundu. Akşener'in her zaman yanında duracaklarını belirten bir partili, "Genel başkanımızın bugün yapmış olduğu açıklamalardan sonra İYİ Parti'ye mensuplar, partimizin teşkilatları, bize oy verenler, ilçe başkanlarımız olarak ablamızın evinin önünde bekliyoruz. Ablamız buraya gelecek. Ablamızın iradesi ne yönde olursa biz de orada olacağız. Türkiye'nin umudu olan genel başkanımızın bizi bırakmayacağına inanıyoruz. Ablamız gelene kadar ayrılmayacağız. Nöbet tutacağız. Türkiye'yi aydınlık günlere çıkaracak Meral Akşener'in yanında ve arkasında duracağız. Ablamız kararını geri alıncaya kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Meral Akşener'den olağanüstü kongre açıklaması: Aday olmayacağım
    'O OLMAZSA BİZ YOKUZ'

    İlçe örgütünden partili bir kadın ise, "Tüm Türkiye için, tüm kadınlar için, hepimiz için sonuna kadar Meral Akşener'in yanındayız. Biz bu yola onunla çıktık. Onunla da devam etmek istiyoruz. O olmazsa biz yokuz. Onu bekliyoruz. Gelmeden gitmeyeceğiz" diye konuştu.

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