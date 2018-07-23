Eski CHP Milletvekili Aygün: Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti

© REUTERS / Hüseyin Aldemir İnce: Kılıçdaroğlu'nu seviyorum ama ülkeyi daha çok seviyorum

Aygün, olağanüstü kurultay çağrısı yapan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin "daha lider olmadan" 3 seçim kaybettiğini söyledi.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bence de, hiç kimse koltuğun esiri olmamalı" diyen Aygün'ün partideki liderlik tartışmalarına ilişkin paylaşımı şöyle: "'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere.. Eğer bu tek ölçü ise; Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti.. 2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.. Unutmayın daha lider bile değil.. Kemal bey başka açılardan eleştirilmeli bence.."

'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere..

Eğer bu tek ölçü ise;

Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti..

2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti..

Unutmayın daha lider bile değil..

Kemal bey başka açılardan eleştirilmeli bence.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) July 22, 2018

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