Eski CHP Milletvekili Aygün: Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bence de, hiç kimse koltuğun esiri olmamalı" diyen Aygün'ün partideki liderlik tartışmalarına ilişkin paylaşımı şöyle: "'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere.. Eğer bu tek ölçü ise; Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti.. 2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.. Unutmayın daha lider bile değil.. Kemal bey başka açılardan eleştirilmeli bence.."
'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere..— Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) July 22, 2018
Eğer bu tek ölçü ise;
Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti..
2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti..
Unutmayın daha lider bile değil..
Kemal bey başka açılardan eleştirilmeli bence..
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