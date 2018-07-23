CHP'den '2. Adalet Yürüyüşü' planı iddiası

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre CHP, Adalet Yürüyüşü’nü yaptığı Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle bir kez daha büyük eylem yapıp yapmama kararının eşiğine geldi. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün aynısı olmasa da benzer etkideki bir eylemlilik için ilk işaretleri 24 Haziran seçimlerinden sonra, “Seçim meşru değildir” mesajıyla verdi. Ardından Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtay’ın yargılamanın durması talebini reddetmesi, CHP’deki eylem fikrini güçlendirdi. Bir süredir bu konudaki çözümsüzlük ve Berberoğlu’nun 14 ayı geçen tutukluluğunun Kılıçdaroğlu’nu rahatsız eden en önemli konu olduğu kurmaylarınca dile getiriliyor.

KILIÇDAROĞLU ÖNCELİKLE YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK

CHP’nin karar aşamasında olduğu Eylem kararı verip harekete geçmesinden önce Kılıçdaroğlu’nun bazı görüşmelerde bulunmayı ve adımlar atmayı düşündüğü de CHP kulislerinde konuşuluyor. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, öncelikle TBMM Başkanlığı’na seçilen Binayi Yıldırım’la bir görüşme yapmayı düşünüyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmede Yıldırım’a, “Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın yargılamasının durdurulmayışı ve tahliye edilmeyişi, Anayasanın çiğnenerek TBMM ve dolayısıyla yasama organının yetkisinin de gaspıdır. Bu sizin de hukukunuzdur. Buna karşı çıkın” mesajı vereceği belirtiliyor.

GRUP TOPLANTISINDA ÇAĞRI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu görüşme sürecinde Berberoğlu’nun avukatlarının Yargıtay 17. Dairesi’ne yapacakları itiraz üzerine Berberoğlu hakkında tahliye ve yargılamanın durması kararı gelmesini de istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu sürede salı günkü grup toplantısında son eleştiri ve hukuk, adalet çağrılarını yapması, medyayla buluşmalarında da iktidara yönelik çağrılarını yapması bekleniyor.

Tüm bunlardan bir sonuç çıkmaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sona ermeden yürüyüş eylemi yapıp yapmama konusunda kararını netleştirip siyasi sonuçlarıyla birlikte hesaplamalarını tamamlayarak harekete geçeceği belirtiliyor.