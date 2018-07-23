'Ücretsiz kanser tedavisi aldatmaca çıktı'

Cumhuriyat gazetesinin haberine hükümetin 'ücretsiz kanser tedavisi' vaadi asılsız çıktı. SGK kriterlerine bağlı, ilaçların büyük kısmının geri ödeme kapsamında olmadığı ve birçok ilaç için fark ödendiği belirtildi.

© AP Photo / Stephan Savoia Kanser tedavisi artık ücretsiz

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, hükümetin 'ücretsiz kanser tedavisi' açıklaması gerçeği yansıtmıyor.

Kanser tedavisi ücretlerinin karşılanması için kriterlere uyması gerektiği, kriterlerin de SGK bünyesindeki Geri Ödeme Komisyonu tarafından karara bağlanması gerektiği öğrenildi.

Bu kapsamda kanser ilaçlarının büyük bir kısmının geri ödeme kapsamına alınmaması dikkat çekti.

'SGK KEMOTERAPİDEN FAYDA GÖRMEYİP HASTALIĞIN SON AŞAMASINA GELEN HASTALAR İÇİN ÖDEME YAPIYOR'

Resmi Gazete'de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik ile kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alınsa bile SGK'nin kriterleri sağlanmadığı takdirde yine fark ödenmesi isteniyor.

Değişiklik kapsamında 'ücretsiz kanser tedavisi' olarak duyurulan ilaç ve cihazların, SGK geri ödeme kapsamındaki 'fark ödemeleri' kriterlerinden geçemediği belirtildi.

Doktorlar tarafından reçete edilen immünoterapi ve akıllı ilaçlar da yurttaşların cebinden çıkmaya devam ediyor.

Yaklaşık üç ay önce geri ödeme kapsamına alınan Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları da SGK'nin 'geri ödeme şartlarına' takıldı. Kanser hastaları, kriterlere uymadığı durumlarda bu ilaçları cebinden karşılıyor.

SGK ancak kemoterapiden fayda görmeyip hastalığın son aşamasına gelen hastalar için ödeme yapıyor.

Bağışıklık sistemini harekete geçiren 'Pembrolizumab' maddesini içeren 'Keytruda' ilacı ise uzun zamandır geri ödeme listesine alınmak için sıra bekliyor.

Kanser hastaları yakınları, tümörlerin tedavisinde kullanılan ve muadili bulunmayan bu ilacın karşılanması için imza kampanyası başlattı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izinle alınan ilacın bir yıllık masrafının ortalama 362.000 lira olduğunu belirten kanser hastası yakınları, ilacın SGK kapsamına girmesi için bekliyor.