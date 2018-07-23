Ünlü oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçesi Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı.

PLKASIZ MOTOSİKLETİ KULLANAN SÜRÜCÜ ÇARPTI

Bu sırada Kocaeli yönünden gelen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosiklet ünlü oyuncuya çarptı.

Motosikletin plakasız olduğu da belirtildi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. pic.twitter.com/mzuQFVa5TQ — Çapamag Magazin (@CapaMagMagazinn) July 22, 2018

​KAFA VE GÖĞÜS TRAVMASI GEÇİRDİ

Kanlar içinde yerde kalan Gürzap, vatandaşların ilk müdahalesi sonrası olay yerine gelen ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs travması olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs travması olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi.

Gürzap'ın tedavisi Adapazarı'ndaki hastanede sürüyor.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.