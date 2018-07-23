Berberoğlu'nun eşi: Yargıtay ve AYM önünde eylem yapacağım

MİT TIR'ları davası kapsamında 14 Haziran 2017'den beri tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) binaları önünde eylem yapacağını açıkladı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Oya Berberoğlu, "Yargıdan adil karar çıkmazsa AYM ve Yargıtay önünde eylem yapacağım. AİHM'e kadar gideceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde geçen sene düzenlenen Adalet Yürüyüşü sonrası CHP'den daha fazka olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklediklerini ifade eden Berberoğlu, şunları söyledi:

- Enis Berberoğlu, milletvekili değilken, kendisine sorulan soruya, "Evet bu haberdi, ben de olsam bunu gazeteye koyardım" dediği için tutuklandı. Dosyada başka hiçbir delil yok. Fakat delilsiz vaziyette 14 aydır hapishanede tutuyorlar. ‘Kaçma şüphesi' diyorlar. Bu adam suçlu mu kaçsın?

— Biz başkaları gibi değiliz. Direnerek, savaşarak haksız alıkoymanın giderilmesi için çabalayacağız. İnşallah, Yargıtay 17. Daire, Anayasayı uygular, hukukun üstünlüğünü gözetir. Yahut da AYM gereğini yapsın ve hukuksuz biçimde tutulan eşimi çıkarsınlar.

— Tekrar istiyorlarsa Enis'in dokunulmazlığını kaldırsınlar. Biz yargılanmaktan korkmuyoruz. Bir suçumuz yok. Biz hak, adalet, özgürlükçü savaşçısı iyi insanlarız.

- CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a ‘Adalet Yürüyüşü' yaptı. Bu tarihi bir olaydı. Sağ olsun.

— Bu yürüyüş sadece Enis için yapılan bir yürüyüş değildi. Bu hepimizin adaleti ve hukuk arayışı içindi. Ama sonrasında CHP'den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik.

— CHP'de şu anda kurultay talepleri var. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar. Açıklamalarıyla yardımcı olmaya çalıyorlar ve yaşanan sürece üzülüyorlar. Onların yerinde olsam Yargıtay önünde eylem yapar, AYM önünde eylem yapardım. Ama ben yapacağım.

‘BUNUN ANLAMI ÜLKEDE HUKUKUN KALMADIĞIDIR'

- Enis eylem yapacağını 15 gün önce bana söylemişti. "Eğer beklemediğim karar çıkarsa, sen, Dilara dahil hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Buna milletvekili arkadaşlarım, avukatlarım da dahildir" dedi. Bunun üzerine, "Yine konuşuruz, hemen karar verme" demiştim.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Adalet bir an önce tecelli etmeli

- Karar verdiğini, Utku'nun cezaevinden çıkmasından sonra öğrendim. Ardından kızım babasıyla görüştü. Nasıl eylem yapacağının açıklamasını avukatlar aracılığıyla basına duyurduk.

— Şimdi, Yargıtay 17. Daire'nin, AYM'nin kararlarını bekleyeceğiz. 17. Daire de, 16. Ceza Daire'nin kararına benzer bir karar verirse bunun anlamı Türkiye'de hukukun kalmadığıdır.