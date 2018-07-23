Berberoğlu'nun eşi: Yargıtay ve AYM önünde eylem yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde geçen sene düzenlenen Adalet Yürüyüşü sonrası CHP'den daha fazka olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklediklerini ifade eden Berberoğlu, şunları söyledi:
— Biz başkaları gibi değiliz. Direnerek, savaşarak haksız alıkoymanın giderilmesi için çabalayacağız. İnşallah, Yargıtay 17. Daire, Anayasayı uygular, hukukun üstünlüğünü gözetir. Yahut da AYM gereğini yapsın ve hukuksuz biçimde tutulan eşimi çıkarsınlar.
— Tekrar istiyorlarsa Enis'in dokunulmazlığını kaldırsınlar. Biz yargılanmaktan korkmuyoruz. Bir suçumuz yok. Biz hak, adalet, özgürlükçü savaşçısı iyi insanlarız.
- CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a ‘Adalet Yürüyüşü' yaptı. Bu tarihi bir olaydı. Sağ olsun.
— Bu yürüyüş sadece Enis için yapılan bir yürüyüş değildi. Bu hepimizin adaleti ve hukuk arayışı içindi. Ama sonrasında CHP'den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik.
— CHP'de şu anda kurultay talepleri var. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar. Açıklamalarıyla yardımcı olmaya çalıyorlar ve yaşanan sürece üzülüyorlar. Onların yerinde olsam Yargıtay önünde eylem yapar, AYM önünde eylem yapardım. Ama ben yapacağım.
‘BUNUN ANLAMI ÜLKEDE HUKUKUN KALMADIĞIDIR'
- Enis eylem yapacağını 15 gün önce bana söylemişti. "Eğer beklemediğim karar çıkarsa, sen, Dilara dahil hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Buna milletvekili arkadaşlarım, avukatlarım da dahildir" dedi. Bunun üzerine, "Yine konuşuruz, hemen karar verme" demiştim.
— Şimdi, Yargıtay 17. Daire'nin, AYM'nin kararlarını bekleyeceğiz. 17. Daire de, 16. Ceza Daire'nin kararına benzer bir karar verirse bunun anlamı Türkiye'de hukukun kalmadığıdır.
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