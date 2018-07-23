Sözcü yazarı Turan: CHP'li Pekşen 'Genel başkanlığa adayım' dedi

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in CHP genel başkanlığına adaylığını koymakta kesin kararlı olduğunu ve kendisine net olarak "Genel başkanlığa adayım" dediğini iddia etti.

Turan, Pekşen'in toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirterek şunları söylediğini ileri sürdü:

"Türkiye'nin kurucu değerlerine sahip çıkılacak.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN CHP'de imza krizi sertleşiyor: Muhalefet güvenmiyor, genel merkez yalanlıyor

Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün koltuğuna oturmaya lâyık bir CHP yeniden 81 milyonun kendisine yer bulduğu bir örgüt haline gelecek.

81 milyon insanımızın beklentilerini ve Türkiye'nin uluslararası saygınlığını karşılayacak program ve projeler oluşturulacak.

Türkiye'nin gerek içeride, gerekse dışarıda hak ettiği itibarı yansıtacak liyakatli, kariyer sahibi ve sadakatli kadrolarımız olacak. Partililerin lideri

savunduğu değil, liderin değerleri ve devrimleri savunduğu, 21'inci Yüzyıl'ın reformlarını gerçekleştirecek çağdaş bir vizyonumuz olacak.

Uzun vadeli gelecek değil, 2019'a ilişkin kesin sonuca ulaşacak bir iş planı hazırlanacak. CHP, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazanacak. Başarının ve iktidara yürümenin ölçüsü budur ve asla mazeret yoktur."