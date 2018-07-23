'Akşener'i istifaya 'madam' krizi götürdü' iddiası

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa kararı almasında, partisinin milletvekili adayı Adnan İslamoğlu'nun “Yola çıktık, yarı yolda bıraktın. Madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin" şeklindeki paylaşımının etkili olduğunu iddia etti.

Akşener'in istifa kararını üç gün önce vermiş olabileceğini söyleyen Sarıkaya, Akşener'in söz konusu paylaşımla ilgili olarak kurmaylarına "Kültürümüzde ‘madam' diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabını vermediniz" dediğini ileri sürdü.

İslamoğulları, 11 Temmuz'da kişisel Twitter hesabında Akşener'i eleştirmişti

Bunun üzerine kurmaylarının Akşener'e "'Madam' değil, 'madem' demek istedi" dediğini iddia eden Sarıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Konuşmalar sonucu ortam sakinleşiyor. Sabah çalıştayda seçimde yerini beğenmeyip aday olmayan Yusuf Halaçoğlu ile aday olamayan veya seçilemeyen bazı partililer "vefasızlık, yarı yolda bırakma, adam harcama" gibi kelimeler kullanarak Akşener'e eleştirilerini sıralıyor. Halaçoğlu'nun konuşmasına sanki başka bir parti liderine hitap ediyormuş gibi, 'Sayın Genel Başkan' diye başlaması ve üslubunu oldukça sert tutması bardağı taşırıyor. Akşener, 'sürekli bir bedel istendiği, borcunu bir türlü bitiremediğini' belirtip, konuyu yine 'madam' hitabına getiriyor. Bir gece önce kurmaylarına söylediği 'Kültürümüzde madam kime denir bellidir' cümlesini yineliyor ve kürsüyü terk etmeden önce şunları söylüyor; 'Lider olarak teşkilatların başarısızlığının da ittifakın da milletvekili sıralamasındaki hatanın da sorumlusu benim, hepsini üstleniyorum ve istifa ediyorum.'"