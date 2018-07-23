İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamada, İstanbul’un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.

Kesintiden Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinin etkileneceği belirtilen açıklamada, şu bilgi verildi:

"Silahtarağa Karayolu Tüneli nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

GAZİOSMANPAŞA: Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

EYUPSULTAN: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

BAYRAMPAŞA: Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri'nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi'nin bir kısmı."