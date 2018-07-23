İYİ Parti: Ortak imza ile Akşener'i aday göstereceğiz, Bahçeli en son konuşacak adamdır

Basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Çıray, kurultay kararı alan ve aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'i yeniden aday gösteceklerini duyurdu. Çıray, kongrenin ağustosta yapılacağı açıkladı.

Çıray, "Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz. Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır" diye konuştu.

'BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI SITMA NÖBETİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Hanımefendi ikna edilmeli' açıklamalarına yanıt veren Çıray, şunlar ısöyledi:

"Sayın Bahçeli demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü sayın başkanımızla arasında büyük bir fark vardır. Çünkü biri kongreden korkar birisi kendi kongre çağrısı yapar. MHP'ye biz kurumsal olarak saygı duyarız. Onu yönetenler ölümü gösterip, sıtmaya razı edilmişlerdir. Sayın Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum."