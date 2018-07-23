Ankara'da patlama sesi: Sebebi test uçuşu

Ankara'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan patlama sesi, endişeye neden oldu. Patlamanın, F-16 eğitim uçuşu sırasında yaşanan sonik patlamadan kaynaklı olduğu öğrenildi.

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, duyulan patlama sesinin, Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık Uzay Sanayii'nde gerçekleşen F —16 eğitim uçuşu sırasında yaşanan sonik patlama olduğu ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ANKARA VALİSİ: PATLAMA TEST UÇUŞU SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Ankara Valisi Ercan Topaca, kentte endişeye neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Topaca açıklamasında, "Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.