Kapalıçarşı'daki tarihi kapıya asılan Nusr-Et tabelası, tepki çekti

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına astığı devasa tabela tepkilere neden oldu.

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya şube açtı. Çarşının Sandal Bedesteni kapısına asılan devasa tabela ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Herşeyin değeeini parayla ölçersen Nusret de gelir tarihine tuz döker. pic.twitter.com/lyH120XIYX — Salih Kilic (@SalihKilic10) July 23, 2018

​Nusret'in yeni girişimi sosyal medyada, "Her şeyin değerini parayla ölçersen, Nusret de gelir tarihine tuz döker"; "Bu görgüsüzlüğün bulaşmadığı bir Kapalıçarşı Bedesteni kalmıştı, o da oldu" sözleriyle karşılandı.

Sandal Bedesteni’nin en büyük eksiği buydu (!) Bu görgüsüzlüğün bulaşmadığı bir Kapalıçarşı bedesteni kalmıştı, o da oldu. pic.twitter.com/m7uQSFhKTO — Başak (@carnafauna) January 31, 2018

​Öte yandan Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın aktardığına göre, Gökçe'nin 558 yıllık duvarlara tabela asılması için izin alıp almadığı merak konusu oldu.

Şu rezilliği dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz (Kapalı Çarşı Sandal Bedeste’ni girişi) pic.twitter.com/MB3Ig6MGe3 — Onur Yuksel (@onuryuksel) July 21, 2018

​Tarihi duvarlara asılan tabela tartışılırken Fatih Belediyesi'nden konuyla ilgili, "Belediyeye hiçbir başvuru yok. Zaten tarihi duvarlara tabela asılması için Koruma Kurulu izni gerekiyor. Bu aşamalardan da geçilmemiş. Tabelanın sökülmesi için derhal tebligat çıkarıyoruz" açıklaması yapıldı.