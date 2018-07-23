AK Parti: Önümüzdeki kongrede genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacak

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Ünal, "Önümüzdeki kongrede daha çok genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacaktır. AK Parti yeni arkadaşlara yeni alan açacak" dedi.

Ünal, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili olarak da "21 gün olarak konuşuldu şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özllekle yurt dışı için 38 yaş sınırı kaldırıldı. 25 yaş ve üzeri olan herkes bu düzenlemeden faydalanacak" ifadesini kullandı.

'ÖZİL'İN TEPKİSİ SON DERECE YERİNDE VE HAKLI BİR TEPKİ'

© REUTERS / Mesut Özil Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktı

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in 'ırkçılık' gerekçesiyle Alman Milli Takımı'ndan ayrılmasına da değinen Ünal, şunları söyledi:

"Maalesef özellikle Avrupa açısından kriz şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerle çatışır duruma gelmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya'daki bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki, aslında entegrasyon görüntüsünün altında asimilasyon amacının yattığı görülüyor. İnsanın dilinden, dininden, ırkından dolayı hiçbir şekilde ötekileştirilmemesini savunuyoruz."