Kapalıçarşı'daki tepki çeken tabela kaldırıldı

Kapalıçarşı'daki şubesi için ‘Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astıran Nusret Gökçe, bu uygulamasıyla sosyal medyada tepki çekmişti.
Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini ifade etti.
Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi.— Coşkun Yılmaz (@coskunyilmaz66) 23 Temmuz 2018
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz İzinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler.
Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı
Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz pic.twitter.com/bHk7E2hMjc
Coşkun paylaşımında, "Kapalıçarşı'daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.
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