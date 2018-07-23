Kapalıçarşı'daki tepki çeken tabela kaldırıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapalıçarşı'daki 'Nusr-Et' tabelasının kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medyada çok tepki çeken Kapalıçarşı'nın 'Sandal Bedastanı Kapısı'na asılan Nusr-Et lokantasına ait tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.

Kapalıçarşı'daki şubesi için ‘Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astıran Nusret Gökçe, bu uygulamasıyla sosyal medyada tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini ifade etti.

Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz İzinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler.

Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı

Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz pic.twitter.com/bHk7E2hMjc — Coşkun Yılmaz (@coskunyilmaz66) 23 Temmuz 2018

Coşkun paylaşımında, "Kapalıçarşı'daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.