Bedelli askerlikle ilgili ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin euro karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde komisyonda kabul edildi. Temel Hizmet 21 güne indirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi





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