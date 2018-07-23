Akar: Terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek

Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı mesajında, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak görevine başladığını hatırlattı.
Tarihi bir dönemde üstlendiği bu görevi icra edecek olmanın onur ve heyecanını yaşadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:
"Gerek küresel gerek bölgesel düzeyde siyasi, askeri ve ekonomik alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, kilit bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemizin güvenlik ve savunma alanında geleceğini inşa etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gece-gündüz demeden artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
'HEDEFİMİZİN TSK'NIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI OLACAK'
Görevini, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda şeffaf bir şekilde ciddiyet ve samimiyetle, proje esaslı olarak yerine getirmeye çalışacağını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:
Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızarak ülkemize, milletimize ve demokrasimize kasteden FETÖ başta olmak üzere PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Kurum ve kuruluşlarımız, FETÖ'nün hain mensuplarından temizlendikçe gücümüzün her geçen gün daha da arttığı görülmektedir, görülecektir.
Milli Savunma Stratejisi ışığında, terörle mücadele başta olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin bütünlük ve güvenliğini, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü imkan ve yetki, muhakemeye dayalı cesaretle yerinde ve zamanında kullanılacaktır".
'BİR VE BERABER OLARAK BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'
Akar, Türkiye'nin yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı çalışmalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:
Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bayraklaşan vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde fedakarlık, feragat ve cesaretle görev yapan silah ve mesai arkadaşlarıma, bugünkü üstün seviyeye gelmemizde emeği geçen tüm mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum".
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