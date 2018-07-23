Kayıt
00:10 24 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Akar: Terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Milli Savunma Bakanı Akar, göreve başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ başta olmak üzere PKK, KCK, PYD, YPG ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA /
    Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
    Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, göreve başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı mesajında, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak görevine başladığını hatırlattı.

    Tarihi bir dönemde üstlendiği bu görevi icra edecek olmanın onur ve heyecanını yaşadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

    "Gerek küresel gerek bölgesel düzeyde siyasi, askeri ve ekonomik alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, kilit bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemizin güvenlik ve savunma alanında geleceğini inşa etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gece-gündüz demeden artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

    Hulusi Akar, Dağbaşı Üs Bölgesi
    © AA / Sarp Özer
    Akar ve komutanlardan 'Dağbaşı'nda kutlama
    Çağımızda güvenlik ortamını terörizm, siber saldırılar ve artan kitle imha silahları gibi unsurlar doğrudan, yasa dışı göç, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi unsurlar da dolaylı olarak şekillendirmektedir. Bu nedenle, bugünün ve yakın geleceğin tehditleri, hızla değişen, karmaşık, öngörülmesi güç 'hibrit' bir yapıya dönüşmektedir. Güvenlik ortamını hızlı ve sürekli bir değişime zorlayan bu risk ve tehditler, bizlere kurum içinde ve kurumlarımız arasında sıkı bir koordinasyon ve iş birliği-dayanışma içinde çalışmayı zorunlu kılmaktadır".

    'HEDEFİMİZİN TSK'NIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI OLACAK'

    Görevini, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda şeffaf bir şekilde ciddiyet ve samimiyetle, proje esaslı olarak yerine getirmeye çalışacağını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Ahmet Sel
    Akar'dan TSK'ya veda mesajı
    "Bu faaliyetlerimizin icrasında 'ihtiyaçlarımızın sonsuz fakat kaynaklarımızın sınırlı olduğu' bilinciyle israf ve gösterişten uzak, direkt maksat diyerek hedefimize, yani sonuca odaklanacağız. Çalışmalarımızda hedefimiz, kendisine verilen görevleri büyük bir başarı ve fedakarlıkla yerine getiren ve her yönüyle milli bir ordu olan ve asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının artırılması olacaktır.

    Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızarak ülkemize, milletimize ve demokrasimize kasteden FETÖ başta olmak üzere PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Kurum ve kuruluşlarımız, FETÖ'nün hain mensuplarından temizlendikçe gücümüzün her geçen gün daha da arttığı görülmektedir, görülecektir.

    Milli Savunma Stratejisi ışığında, terörle mücadele başta olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin bütünlük ve güvenliğini, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü imkan ve yetki, muhakemeye dayalı cesaretle yerinde ve zamanında kullanılacaktır".

    'BİR VE BERABER OLARAK BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'
    Akar, Türkiye'nin yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı çalışmalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

    Millî Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler
    TSK
    Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini devretti
    "Ülke içinde ve dışında başarıyla yürüttüğümüz terörle mücadele harekatlarının yanı sıra NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan, Somali'ye ve Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu; geçmişimize, milli ve manevi değerlerimize yaraşır şekilde ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan barışı, istikrarı, güvenliği sağlayan atalarımızdan bizlere miras kalan milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız güç ile milli ve yerli savunma sanayimizin de desteğiyle aziz milletimize hizmet etmeyi sürdürürken, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir ordu olma yolunda kararlılık ve fedakarlıkla, bir ve beraber olarak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

    Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bayraklaşan vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde fedakarlık, feragat ve cesaretle görev yapan silah ve mesai arkadaşlarıma, bugünkü üstün seviyeye gelmemizde emeği geçen tüm mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum".

    İlgili konular:

    Akar, NATO Komutanı ile telefonda Menbiç'i konuştu
    Akar'dan ABD'yle Menbiç görüşmesi
    'Hulusi Akar, Erdoğan'ın yardımcısı olacak'
    Milli Savunma Bakanı olan Akar: Hayat böyle bir şey, insan kuş misali
    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sabantuy-2018 adlı uluslararası Tatar ve Başkurt kültürü festivali Moskova’da düzenlendi
    Sabantuy-2018 adlı uluslararası Tatar ve Başkurt Kültürü Festivali Moskova’da düzenlendi
    Karikatür
    Trump'tan Ruhani'ye: Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etmeyin
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet