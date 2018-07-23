İYİ Parti’nin FETÖ önergesi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

Önerge, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından 19 Temmuz'da sunulmuştu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Teklifin reddedildiğini İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Ağıralioğlu yayımladığı mesajında, "FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına dair verdiğimiz araştırma önergemiz Ak Parti oylarıyla reddedildi. Seçim meydanlarında atılan onca iftiranın hilafına iktidardaki arkadaşlarımızın bu tutarsızlığını da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına dair verdiğimiz araştırma önergemiz Ak Parti oylarıyla reddedildi. Seçim meydanlarında atılan onca iftiranın hilafına iktidardaki arkadaşlarımızın bu tutarsızlığını da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) 23 Temmuz 2018
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