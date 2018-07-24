Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi

Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.
Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.
Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.
Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
İstanbul'da birçok ilçede yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Bazı bölgelerde arka arkaya yıldırımlar düşerken, sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
D-100 KARAYOLUNDA KAZA:1 ÖLÜ
Küçükçekmece İlçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, yol ayrımında bulunan tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, 02.00 sıralarında D100 karayolu Sefaköy mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 ZM 838 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.
Yılmaz kazada hayatını kaybederken, polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
TAKSİ, YATAK ODASINA GİRDİ
Beşiktaş'ta ise bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi.
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