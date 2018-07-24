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06:37 24 Temmuz 2018
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    İstanbul'da birçok bölgede yağışla birlikte şimşekler gözleniyor

    Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Sefaköy'de meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

    İstanbul'da sağanak yağış
    © AA / Abdullah Coşkun
    Marmara bölgesi için sağanak yağış uyarısı
    Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü.

    Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

    Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

    Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

    Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

     

    İstanbul'da birçok bölgede yağışla birlikte şimşekler gözleniyor
    © AA /
    İstanbul'da birçok bölgede yağışla birlikte şimşekler gözleniyor

    ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

    İstanbul'da birçok ilçede yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

    Bazı bölgelerde arka arkaya yıldırımlar düşerken, sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

    D-100 KARAYOLUNDA KAZA:1 ÖLÜ

    Küçükçekmece İlçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, yol ayrımında bulunan tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

    Kaza, 02.00 sıralarında D100 karayolu Sefaköy mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 ZM 838 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.

    Yılmaz kazada hayatını kaybederken, polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

    D-100 Karayolunda kaza
    © Fotoğraf : DHA
    D-100 Karayolunda kaza

    TAKSİ, YATAK ODASINA GİRDİ

    Beşiktaş'ta ise bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

    Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi.

    Beşiktaş'ta taksi yatak odasına girdi
    © Fotoğraf : DHA
    Beşiktaş'ta taksi yatak odasına girdi

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    Etiketler:
    Trafik kazası, Şimşek, Sağanak yağış, İstanbul
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