İki yeni kararname yayınlandı, iki yeni başkanlık kuruldu

İki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.