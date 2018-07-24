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09:47 24 Temmuz 2018
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    konut, emlak

    'Bekara, öğrenciye ev yok' diyene 15 bin lirayı bulan para cezası yolda

    © AA /
    Türkiye
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    Bir kadına evini kiralamak istemeyen ev sahibine ayrımcılık yasağını ihlalden dolayı para cezası kesildi.

    Türk Lirası
    © AA /
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    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapıldığını belirterek, ev sahibine 2000, emlakçıya da 1000 lira idari para cezası kesti. Emsal olan bu karardan sonra artık bekâra, öğrenciye ev kiralamayanlara bin ile 15 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

    Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, kiralama işlemine aracılık eden emlakçıya da ihlal nedeniyle bin lira ceza verildi. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verilen ilk karar olarak kayda geçti. Ayrımcılık yasağının ihlalinin tespitinde TİHEK'in bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası kesme yetkisi bulunuyor.

    'MÜLTECİLER DE ŞİKAYET EDEBİLİR'

    konut, emlak
    © AA /
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    Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını belirterek, Türkiye'de yaşayan mültecilerin de ev kiralayamaması durumunda şikayette bulunabileceğine dikkati çekti. Süleyman Arslan, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, medeni hal gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılmasının önüne geçtiklerini söyledi.

    Başvurular yapıldıktan sonra, tarafları dinlediklerini aktaran Süleyman Arslan, "Bizim ilk etapta para cezası vermek gibi bir tavrımız yok. Öncelikle tarafları uzlaştırmaya çalışıyoruz. Taraflar uzlaşma sağlamazsa, ondan sonra durumu değerlendirip ceza veriyoruz" açıklamasında bulundu.

    OLAY NASIL GELİŞTİ?

    Eskişehir'de yaşayan bir kadın, dul olduğu gerekçesiyle kendisine ev kiralanmaması üzerine medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapıldığını belirterek şikayette bulundu. TİHEK emlakçı ev ev sahibinden yazılı görüş istedi. Emlakçı, ev sahibinin bekâr kişilere ev verilmesini istemediğini iletti.

    Ev sahibi de söz konusu apartmanda 7 dairesinin bulunduğunu, apartmandaki aile ortamının bozulmaması için evinin bekar birine kiralanmasını istemediğini belirtti.

    TİHEK, inceleme ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

     

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    Etiketler:
    kiralık ev, kira, Emlakçı, emlak, mülteci, Süleyman Arslan, Eskişehir, Türkiye
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