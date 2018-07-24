20 bin öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin görev yerleri bilgisayar kurasıyla belirlendi. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB'in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği, çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Bu işin basit bir memuriyet olmadığının farkına varın lütfen" dedi.

'ÇİN'DEKİ ÜSTÜN ZEKALI SAYISI, NEREDEYSE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KADAR'

Selçuk, şöyle devam etti:

"Öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz. 21. yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor."