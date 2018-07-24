75 yaşındaki kadını 'Kediciksin' diye dolandırdılar

Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki Saadet U., "Adnan Oktar sizi kedicik yapmış, üzerinde silah ve paralar görünüyor" diyen dolandırıcılara 31 bin lirasını verdi.

Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki Saadet U., "Adnan Oktar sizi kedicik yapmış, üzerinde silah ve paralar görünüyor" diyen dolandırıcılara 31 bin lirasını verdi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, daha önce 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla vatandaşların parasını alanlar, bu kez 'kedicik' numarasıyla 75 yaşındaki kadını dolandırdı. Saadet U.'yu arayan dolandırıcılar, "Adnan Hoca sizi kedicik yapmış, operasyonda adınız geçiyor. Üzerinizde silah ve paralar gözüküyor" ifadesini kullandı.

Saadet teyzeyi kedicik olduğuna inandırıp hac parasını aldılar🧐 pic.twitter.com/z0MKhaptAo — Ensonhaber.com (@ensonhaber) 24 Temmuz 2018

YAŞLI KADININ HAC PARASIYMIŞ

Kendisini arayan kişilerden şüphelenen yaşlı kadın Saadet U., "Bak oğlum ben bu parayı gıdım gıdım biriktirdim. Hacca gideceğim, dolandırıcı mısınız? Sizi 155'e şikayet edeceğim" diyerek karşı çıktı. Ancak dolandırıcılar "Tamam sizi 155'e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanına telefonu verdi. Kendisini polis olarak tanıtan bu kişi, paraları adresini verdikleri parka getirmelerini istedi ve bir de parola verdi.

Kendisini arayanların polis olduğuna inanan Saadet U. bankada bulunan parasını çekip çantasına koyarak buluşma yerine gitti. Saadet U.'yu dolandıran 2 kişi yanına yaklaşarak "Vatan" dedi. Saadet U. da "Bayrak" diyerek içerisinde 31 bin lira olan poşeti dolandırıcılara verdi. Polis, zanlıları arıyor.