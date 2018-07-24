Erdoğan: OHAL'i kaldırmamız önemli bir adım, söz verdik, sözümüzü yerine getirdik

Konuşmasına Yunanistan'daki yangında yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, "İhtiyaç duyulması hainde her türlü yardıma hazırız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Üst düzey yöneticilerle ilgili çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık, tamamlıyoruz. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını hazırlıyor. Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de hemen uygulamaya geçireceğiz. Ve 100 günlük program çalışmamız devam ediyoruz.

— OHAL'i kaldırmamız önemli bir adımdır. Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. 'Seçimin ardından bu adımı atacağız' dedik. 'Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız' dedik ve bu gerçeği uygulamaya bir kez daha geçirmiş olduk.

— 'Seçim sonrası yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız ve bununla ilgili adımı atarız' dedik ve bedelli askerlik konusunda adımımızı attık. Türkiye'yi bir daha bedelli kanununa ihtiyaç duymayan bir düzenlemeyle buluşturacağız.

​Ayrıntılar geliyor.