Acil serviste 'Önce muayene' diyen doktora saldırı

Olay geçen pazar günü kent merkezindeki Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Bir hasta ve yakını, acil servise müracaat ederek üroloji hekimine tedavi olmak istediğini söyledi. Görevli Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık, hastayı muayene edip, ona göre üroloji uzmanına danışacağını belirtti.
Olayın ardından açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyesi Dr. Muhsin İnal, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Dr. Yaşar Ulutaş, hekimlere yapılan şiddeti kınadıklarını belirterek, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
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