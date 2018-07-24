Kalın'dan Netanyahu'ya yanıt: Cumhurbaşkanımıza insan hakları dersi vermeye kalkmak, apartheid devletinin başbakanının haddine değil

© REUTERS / Ronen Zvulun Netanyahu: Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, "Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan'ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, konuya ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza insan hakları dersi vermeye kalkmak, temelinde ırkçılık, işgal ve yurtsuzlaştırma olan siyonist apartheid devletinin başbakanının haddine değildir.@netanyahu — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 24, 2018

​Kalın, Netanyahu'yu etiketleyerek İngilizce yaptığı paylaşımda, ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırma çabasını temsil eden Ulus Devlet kanununa yönelik eleştirileri, evrensel bir barış ve adalet çağrısıdır.



Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ama dünya ne olup bittiğini biliyor. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 24, 2018

​Kalın ayrıca "Türkiye'nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'demokrasi şampiyonu' diye niteleyerek, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söylemişti. Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken, İsrail, vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasadan sonra da koruyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Öncesinde Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesinin, 'İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladığını dile getirmiş, ''Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır'' demişti.