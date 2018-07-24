Kalın'dan Netanyahu'ya yanıt: Cumhurbaşkanımıza insan hakları dersi vermeye kalkmak, apartheid devletinin başbakanının haddine değil

Kalın, konuya ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.
Sayın Cumhurbaşkanımıza insan hakları dersi vermeye kalkmak, temelinde ırkçılık, işgal ve yurtsuzlaştırma olan siyonist apartheid devletinin başbakanının haddine değildir.@netanyahu— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 24, 2018
Kalın, Netanyahu'yu etiketleyerek İngilizce yaptığı paylaşımda, ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini belirtti.
Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırma çabasını temsil eden Ulus Devlet kanununa yönelik eleştirileri, evrensel bir barış ve adalet çağrısıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 24, 2018
Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ama dünya ne olup bittiğini biliyor.
Kalın ayrıca "Türkiye'nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında" ifadelerini kullandı.
Öncesinde Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesinin, 'İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladığını dile getirmiş, ''Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır'' demişti.
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