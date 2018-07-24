Erdoğan'dan Çipras'a: Yardıma hazırız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü.
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Erdoğan, Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Erdoğan, Yunanistan'ın acılarını paylaştığını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını söyledi.
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