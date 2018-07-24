Erdoğan'dan Çipras'a: Yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak, Atina yakınlarındaki yangın faciasında can kayıplarından dolayı başsağlığı dileklerinde bulundu. Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını söyledi.