Çavuşoğlu: İran'a yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.

© Flickr / Victoria Pickering İran yaptırımları için Ankara'ya gelen ABD heyeti: Herhangi bir uyuşmazlık olmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/dwI8tXYQD9 — AA Canlı (@AACanli) 24 Temmuz 2018

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