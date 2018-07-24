Çavuşoğlu: İran'a yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/dwI8tXYQD9— AA Canlı (@AACanli) 24 Temmuz 2018
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