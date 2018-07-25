Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Bakanlık yardımcıları gece yarısı atamasıyla belli oldu. Karar Resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan gece yarısı kararına göre Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Bakanlık yardımcıları belli oldu. Atanan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin'in ataması yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'na eski Bakan Naci Akbal atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemec atandı.