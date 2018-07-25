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09:33 25 Temmuz 2018
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    İstanbul-Gasp

    Arkadaşlarını gasp ettirmek isteyen grup: Kiraladığımız tetikçi bizi kandırdı

    © Fotoğraf: Sözcü
    Türkiye
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    İstanbul Şişli'de arkadaşlarını gasp ettirmek isteyen 3 kişi kiralık gaspçı tuttu. Gasp ettirmek istedikleri arkadaşları ile kendilerini de yaralayan gaspçı 500 bin lirayı alarak kaçtı. Yakalanan 3 arkadaşın ise, "Kiraladığımız tetikçi bizi kandırdı" dediği öne sürüldü.

    Gözaltı- Tutuklama
    © AA /
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    Sözcü'nün haberine göre, aksiyon filmlerine konu olacak olay 20 Temmuz'da Şişli'de yaşandı.

    İddialara göre, 28 yaşındaki Ersin Y. reklamcılık işiyle uğraşıyordu. Ersin Y.'nin bir şirketten 500 bin lira alacağı olduğunu öğrenen Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli arkadaşları gasp planı hazırladı.

    Plan çerçevesinde 3 şüpheli Ersin Y.'yi gasp etmesi için bir kişiyi kiraladı.

    Olaydan haberi olmayan Ersin Y. 20 Temmuz günü Yasin A. ile 500 bin lirayı tahsil etmek için Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir bankaya geldi.

    Bankadan paraları çeken ikili araçla seyir halindeyken motorsikletli bir gaspçı tarafından önleri kesildi. Motosikletten inen silahlı gaspçı Ersin Y.'yi  göğsünden yaralarken, araçta bulunan Yasin A.'yı da başından vurduktan sonra paraları alarak kaçtı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında hastanede ekipler, hastanede yaralıların ifadesine başvurdu. İfade alma işlemleri devam ederken, polis ekipleri hastaneye gelen Ersin Y.nin arkadaşı olan Osman Ö.'nün şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine gözaltına aldı. Polis, sorguya aldığı Osman Ö.'nün çelişkili ifade vermesi üzerine cep telefonunu incelemeye aldı.

    GASP PLANI ÇAPRAZ SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan incelemeler sonucu Osman Ö.'nün olay anı ve sonrasında sık sık görüşme yaptığı Özkan Ö.'yü de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli 3 şüpheli arkadaşları Ersin Y.'yi gasp etmeleri için bir kişi tuttukları ancak gaspçının kendilerini tutanları da aldattığı belirlendi.

    Yapılan incelemeler sonucu arkadaşlarını gasp ettirdiği belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gaspçı ise aranıyor.

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    Etiketler:
    Gasp, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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