Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği belirtildi.
Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre; bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği 'son tarih' konusunda değişiklik olabilir. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.
1 GÜNLE KAÇIRMA OLMAYACAK
1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu'daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.
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