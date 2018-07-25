Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi

Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı 21 güne indirilirken, 31 Aralık 1993 doğumluları kapsayacak teklifte 1 günlük değişiklik gündemde.

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği belirtildi.

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Düzenlemeyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul'da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.

Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre; bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği 'son tarih' konusunda değişiklik olabilir. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.

1 GÜNLE KAÇIRMA OLMAYACAK

© AA / Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul'da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen '31 Aralık 1993' tarihi yerine '1 Ocak 1994' tarihi konulacak.

1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu'daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.