Selvi: Adnan Oktar'a sorguda 'Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?' diyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın "Operasyon İngiliz derin devletinin komplosu" ifadesinin polis sorgusunda da gündeme geldiğini aktardı. Selvi, Oktar'a "Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?" diye sorulduğunu belirtti.

Selvi, "Adnan Oktar, Mehdi meselesinde ne dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında sorguda dini literatüre hakim görevlilerin de yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Mehdi meselesi' sorulunca, 'Beni tuzağa düşürüp, Mehdi olduğumu söyleteceksiniz' diyor. Bunun üzerine, 'Yok. Mehdi olmadığını biliyoruz. Ama sana Mehdiliğin alametlerini sormak istiyoruz' deniliyor. Bunun üzerine sıralamaya başlıyor. 'Birinci alameti Mehdi Karaköy'den çıkacak. İkinci alameti kara bayrak çıkacak. Birinde çok büyük bir yere hâkim olacaklar. Kara bayrak ikinci kez çıktığında ise Mehdi, Türk-İslam birliğini sağlayacak' diyor."

'ÜÇÜNCÜ ALAMETİ BEKLERKEN KARŞISINDA POLİSİ BULMUŞ'

Oktar'ın sohbetlerine Karaköy'den başladığını belirten Selvi, "DEAŞ'ın kara bayrağı çıkıp Irak ve Suriye'de büyük bir kara parçasını ele geçirince heyecanlanmış, Mehdi olarak üçüncüyü alameti beklerken karşısında polisi bulmuş" ifadesini kullandı.

'İNGİLİZ KRALİÇESİ, EKİP GÖNDERDİ'

Selvi, Oktar'ın 'İngiliz derin devletinin operasyonu' sözlerine ilişkin sorularına verdiği yanıttaki diyaloğu da okurlarıyla paylaştı:

— Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

Adnan Oktar: Yok, yok.

- O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

— O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey'e destek verdik.

— İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı'na bir ekip gönderdi. Adnan Oktar'a operasyon yapın diye rica ettiler.