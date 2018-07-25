Selvi: Adnan Oktar'a sorguda 'Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?' diyorlar

"Mehdi meselesi' sorulunca, 'Beni tuzağa düşürüp, Mehdi olduğumu söyleteceksiniz' diyor. Bunun üzerine, 'Yok. Mehdi olmadığını biliyoruz. Ama sana Mehdiliğin alametlerini sormak istiyoruz' deniliyor. Bunun üzerine sıralamaya başlıyor. 'Birinci alameti Mehdi Karaköy'den çıkacak. İkinci alameti kara bayrak çıkacak. Birinde çok büyük bir yere hâkim olacaklar. Kara bayrak ikinci kez çıktığında ise Mehdi, Türk-İslam birliğini sağlayacak' diyor."
'ÜÇÜNCÜ ALAMETİ BEKLERKEN KARŞISINDA POLİSİ BULMUŞ'
'İNGİLİZ KRALİÇESİ, EKİP GÖNDERDİ'
Selvi, Oktar'ın 'İngiliz derin devletinin operasyonu' sözlerine ilişkin sorularına verdiği yanıttaki diyaloğu da okurlarıyla paylaştı:
— Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?
Adnan Oktar: Yok, yok.
Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.
— O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?
Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey'e destek verdik.
— İngiliz derin devleti nereden çıktı?
Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı'na bir ekip gönderdi. Adnan Oktar'a operasyon yapın diye rica ettiler.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)