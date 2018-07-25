Habertürk yazarı Yılman: CHP'de Tezcan'ın ipi çekilmiş, Özel'in üstü çizilmiş

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde olağanüstü kurultay sesleri yükselen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Özgür Özel'le yollarını ayırmayı düşündüğünü ileri sürdü.

"CHP'nin 10. katında neler oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mesela Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın ipi çekilmiş. Kemal Bey'in yapacağı değişikliklerden biri bu" ifadesine yer veren Yılman, Kılıçdaroğlu'nun yollarını ayıracağı bir diğer ismin de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel olduğunu iddia etti.

© AA / Volkan Furuncu CHP Milletvekili Tüzün: Kurultay için yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır

"Ben de çok şaşırdım bu ismin üzerinin çizildiği bilgisini alınca ama nedenini somut belgelerle öğrenince Özel'in değiştirilecek kişiler arasında olduğuna inandım" diyen Yılman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilmem haberli misiniz? Önceki gün, Manisa Milletvekili ve aynı zamanda grup başkanvekili olan Özel'in kontrolünde sanılan 18 Manisalı kurultay delegesinin tamamı olağanüstü kurultay için imzasını açıktan verdiğini ilan etti. İl Başkanı Semih Balaban'ın başını çektiği delegelerin firesiz imza vermeleri Özgür Özel'i çok zor duruma düşürdü. Bu yüzden de bayağı bir patırtı gürültü kopmuş MYK sonrası parti merkezinde."

'BİR DELEGENE BİLE SAHİP ÇIKAMADIN'

Yılman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, odasına davet ettiği Özgür Özel'e "Bir delegene bile sahip çıkamadın! Bu mudur sizin ekipçilik anlayışınız" dediğini öne sürdü. Yılman, "İddiaya göre üç isim arasında yaşanan hararetli o tartışma sırasında 10. Kat personelinden katı boşaltmaları istenmiş" diye yazdı.